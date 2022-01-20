Лидер сборной Казахстана по футзалу высказался о своей травме перед стартом на Евро-2022

Защитник сборной Казахстана по футзалу Лео высказался о травме, которая помешает выступить ему на Евро-2022, передает корреспондент Vesti.kz.

Один из лидеров национальной команды разочарован, что не сможет помочь сборной на континентальном турнире.

"Честно говоря, мне особо нечего сказать. Полгода я восстанавливался и делал все, что мог, чтобы сыграть на Евро, но почему-то не знаю, что это было не суждено. На тренировке сломал правую руку и мне придется оставаться в гипсе от шести до восьми недель… Я могу только пожелать нашей команде удачи в этом соревновании…

Только те, кто знает, что я сделал, чтобы быть здесь, понимают разочарование от того, что меня сегодня не будет на площадке. Теперь я возвращаюсь в Россию и сделаю все возможное, чтобы помочь моей команде достичь наших целей… Спасибо всем за сообщения поддержки", - подытожил игрок сборной.

Сборная Казахстана лишилась лидера перед стартом на Евро-2022 по футзалу

Добавим, что сегодня, 20 января, казахстанская команда стартует на Евро-2022 матчем со Словенией. Встречу, которая начнется в 22:30, покажут в прямом эфире.