Легенда сборной Казахстана получил новую должность

Новым генеральным секретарем Ассоциации футзала Казахстана назначен экс-игрок сборной Казахстана, а ныне ассистент главного тренера национальной команды Даурен Нургожин, передают Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу АФК.

Он будет совмещать должности.

Нургожин - воспитанник карагандинской школы футзала. За свою карьеру поиграл в "Тулпаре", где забил 13 голов в 42 матчах, а также в алматинском "Кайрате" - 36 голов в 193 играх. За сборную Казахстана отличился 18 раз в 75 сыгранных матчах.

В период карьеры игрока он по восемь раз становился чемпионом страны и обладателем Кубка, а также в пяти случаях выигрывал Суперкубок Казахстана. В составе национальной команды брал бронзу чемпионата Европы-2016.