В КФФ прокомментировали натурализацию бразильца в сборную Казахстана по футзалу

Директор департамента футзала КФФ Аскар Абильдаев в беседе с корреспондентом Vesti.kz рассказал - действительно ли бразильский универсал Эдсон получил казахстанский паспорт для выступления за национальную команду. Сейчас игрок представляет алматинский "Кайрат".

"Это прерогатива АФК "Кайрат". Как только у Эдсона будет казахстанский паспорт и гражданство, тогда уже решение примет тренерский штаб сборной Казахстана во главе с Пауло Рикардо Кака.

Да, предварительно мы с Кака это обсуждали, была общая беседа. Эдсон - боевая единица, такой игрок был бы в плюс перед чемпионатом мира и Европы, но еще раз повторюсь - состав сборной Казахстана формируется решением тренерского штаба", - отметил Абильдаев.

Эдсон выступает в "Кайрате" с 2018 года. В минувшем сезоне он стал лучшим бомбардиром чемпионата Казахстана, забив 39 голов.

Напомним, что на данный момент в сборной Казахстана выступают четыре натурализованных бразильца - вратарь Игита, защитники Лео и Дуглас, а также нападающий Тайнан.

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