Два казахстанца в топ-6 лучших перед решающим туром на Евро-2022

Игроки сборной Казахстана по футзалу Биржан Оразов и Дуглас Жуниор остались в топ-списке бомбардиров Евро-2022 после двух туров в групповом раунде, передает корреспондент Vesti.kz.

В лидеры рейтинга вырвался россиянин Артем Антошкин, но казахстанцы сохранили свои позиции перед заключительными матчами в группах. Может войти в топовый список еще один игрок нашей сборной - Арнольд Кнауб забил два мяча.

Бомбардиры Евро-2022

1. Артем Антошкин (Россия) - пять голов (плюс голевая передача).

2. Биржан Оразов (Казахстан) - три гола (плюс голевая передача).

3-4. Михаил Зварич (Украина) и Пани Варела (Португалия) - по три гола.

5-6. Дуглас Жуниор (Казахстан) и Серхио Лосано (Испания)- по два гола (плюс две голевые передачи).

7-12. Даниил Абакшин (Украина), Хенри Аламиккотерво (Финляндия), Алофонсу Жезус (Португалия), Вилела (Азербайджан), Серхио Лосано, Ортис, Рауль Гомес (все - Испания) - по два гола (плюс голевая передача).

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Напомним, матчи третьего тура в группе В, где выступает Казахстан, стартуют в 22:30 по времени Нур-Султана. Решающую игру с Италией покажут в прямом эфире, а казахстанцы не будут играть на ничью.