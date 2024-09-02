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Казахстанский клуб подписал Дугласа

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Казахстанский клуб подписал Дугласа ©instagram.com/mfc_caspiy

Футзальный клуб "Каспий" из Актау объявил о переходе 28-летнего бразильского нападающего Дугласа Риси, передают Vesti.kz.

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Футзальный клуб "Каспий" из Актау объявил о переходе 28-летнего бразильского нападающего Дугласа Риси, передают Vesti.kz.

Игрок родился в Рио-де-Жанейро и выступал за такие команды, как "Фламенго Футзал", "Васко да Гама Футзал", "Флуминенсе Футзал", "Серка Футзал" и "Венансио Айрес".

"Каспий" финишировал на последнем, 11-м месте в таблице предыдущего чемпионата Казахстана. Новый сезон стартует 12 октября и продлится до 30 июня следующего года.


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