Казахстанский клуб подписал Дугласа

Футзальный клуб "Каспий" из Актау объявил о переходе 28-летнего бразильского нападающего Дугласа Риси, передают Vesti.kz.

Игрок родился в Рио-де-Жанейро и выступал за такие команды, как "Фламенго Футзал", "Васко да Гама Футзал", "Флуминенсе Футзал", "Серка Футзал" и "Венансио Айрес".

"Каспий" финишировал на последнем, 11-м месте в таблице предыдущего чемпионата Казахстана. Новый сезон стартует 12 октября и продлится до 30 июня следующего года.