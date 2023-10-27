Казахстанский клуб оставили без элитного раунда Лиги чемпионов

Рудненский "Аят" не сумел пробиться в элитный раунд футзальной Лиги чемпионов, сообщают Vesti.kz.

После второй игры в группе между украинским клубом ХИТ и хорватским "Олмиссумом" (4:1) стало ясно, что казахстанцы не смогут занять третью строчку в квартете 1 и отобраться в следующий этап турнира.

На данный момент "Аят", проиграв "Олмиссуму" (2:3) и лиссабонскому "Спортингу" (1:6), занимает последнее место в таблице. Более подробно с турнирным положением команд можно ознакомиться здесь.

Таким образом, заключительный матч "Аята" против команды ХИТ, который пройдет 28 октября, превращается в пустую формальность.

В пути "А", где выступает "Аят", в элитный раунд проходят три лучшие команды из группы.