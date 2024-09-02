Казахстанский клуб нашел усиление в Бразилии. Раскрыто имя игрока

Futsalkazakhstan рассказал, кем усилит свой состав футзальный клуб "Байтерек" из Уральска, передают Vesti.kz.

"Судя по нашему расследованию в социальных сетях, в "Байтерек" летит 23-летний бразильский столб Фелипе Морено, известный как Негеба.

Его агентство опубликовало пост о том, что игрок продолжит свою карьеру в Казахстане, а клуб они объявят позже. Если посмотреть по подпискам в социальных сетях игрока, можно сделать вывод, что это "Байтерек". Игрок подписан на страницу "Байтерека", помощника тренера Сергея Любавина, тренера по физической подготовке Mихаила Мылисова, а также на трех игроков уральского клуба", - пишет источник.