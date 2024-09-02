Казахстанский клуб нашел усиление в Бразилии. Раскрыто имя игрока
Futsalkazakhstan рассказал, кем усилит свой состав футзальный клуб "Байтерек" из Уральска, передают Vesti.kz.
Futsalkazakhstan рассказал, кем усилит свой состав футзальный клуб "Байтерек" из Уральска, передают Vesti.kz.
"Судя по нашему расследованию в социальных сетях, в "Байтерек" летит 23-летний бразильский столб Фелипе Морено, известный как Негеба.
Его агентство опубликовало пост о том, что игрок продолжит свою карьеру в Казахстане, а клуб они объявят позже. Если посмотреть по подпискам в социальных сетях игрока, можно сделать вывод, что это "Байтерек". Игрок подписан на страницу "Байтерека", помощника тренера Сергея Любавина, тренера по физической подготовке Mихаила Мылисова, а также на трех игроков уральского клуба", - пишет источник.
Напомним, предыдущий сезон "Байтерек" завершил на седьмом месте при 11 участниках чемпионата Казахстана. Новый сезон стартует 12 октября и продлится до 30 июня следующего года.
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