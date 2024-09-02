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Казахстанский клуб нашел усиление в Бразилии. Раскрыто имя игрока

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Казахстанский клуб нашел усиление в Бразилии. Раскрыто имя игрока ©instagram.com/neguebafutsal

Futsalkazakhstan рассказал, кем усилит свой состав футзальный клуб "Байтерек" из Уральска, передают Vesti.kz.

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Futsalkazakhstan рассказал, кем усилит свой состав футзальный клуб "Байтерек" из Уральска, передают Vesti.kz.

"Судя по нашему расследованию в социальных сетях, в "Байтерек" летит 23-летний бразильский столб Фелипе Морено, известный как Негеба.

Его агентство опубликовало пост о том, что игрок продолжит свою карьеру в Казахстане, а клуб они объявят позже. Если посмотреть по подпискам в социальных сетях игрока, можно сделать вывод, что это "Байтерек". Игрок подписан на страницу "Байтерека", помощника тренера Сергея Любавина, тренера по физической подготовке Mихаила Мылисова, а также на трех игроков уральского клуба", - пишет источник.

Напомним, предыдущий сезон "Байтерек" завершил на седьмом месте при 11 участниках чемпионата Казахстана. Новый сезон стартует 12 октября и продлится до 30 июня следующего года.

Футзал Бразилия

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