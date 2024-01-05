Казахстанский игрок завершил карьеру и возобновил ее в течение суток

Казахстанский игрок Руслан Булатов завершил карьеру и возобновил ее в течение суток, сообщают Vesti.kz.

По информации Futsalkazakhstan, 4 января 30-летний универсал посредством соцсетей проинформировал о завершении профессиональной карьеры, но через какое-то время подписал контракт с футзальным "Рахметом".

Булатов уже выступал за "Рахмет", но очень не продолжительное время, в сезоне-2021/22 он провел за актюбинскую команду 14 матчей, в которых забил 7 голов.



Отмечается, что Булатов является рекордсменом среди всех казахстанских игроков - он забивал голы в чемпионате за девять разных команд.

В его карьере также были "Биосфера", "Жетысу", "Астана", "Актобе", "Байтерек", "Аят", "Инжу" и ДЮСШ №7.