Казахстан и Украина определили победителя матча Евро-2024 среди любителей

Сборная Казахстана провела третий матч группового этапа чемпионата Европы-2024 по мини-футболу среди любителей в Боснии и Герцеговине, сообщают Vesti.kz.

В заключительной игре группы B Казахстан встречался с командой Украины, которая единолично возглавляла квартет.

Встреча завершилась победой сборной Казахстана со счетом 3:2. Казахстанцы первыми вышли вперед на второй минуте благодаря голу Диаса Егинжанова. На шестой минуте Илья Мун удвоил преимущество команды Казахстана.

На 18-й минуте Олександр Колесиков отыграл один мяч. Впрочем, на 32-й минуте Асланбек Аршкенов восстановил преимущество в два гола - 3:1. Украинцы сумели лишь сократить разницу: на 38-й минуте Василь Горский отметился забитым мячом.

Напомним, в стартовом туре сборная Казахстана уступила Греции со счетом 0:1, а затем, разгромила Англию - 7:0.

После трех туров у Казахстана и Украины шесть очков, но по дополнительным показателям казахстанцы располагаются выше. Греки, которым предстоит сыграть с Англией, набрали три балла, а у англичан перед заключительным матчем ноль очков.