Казахстан сотворил историю в финале чемпионата мира по сокке

Сборная Казахстана стала чемпионом мира в Эссене (Германия) по новой дисциплине - сокка. В решающем матче была обыграна Украина, сообщают Vesti.kz.

Основное время матча завершилось со счетом 2:2. А в серии буллитов (по три удара у каждой команды) точнее были казахстанцы - 2:1.

Отметим, что на пути к финалу казахстанская команда обыграла сборные Молдовы (3:1), Кипра (2:1), США (1:1, пенальти - 2:1) и Мексики (2:2, пенальти - 5:4).

Интересно, что на групповой стадии Казахстан уступил Украине (2:6) и занял третье место в группе.

Сборная Казахстана во второй раз подряд играла в финале ЧМ. На предыдущем мундиале она в решающем матче проиграла Бразилии (0:3).

Сокка является разновидностью мини-футбола, отличаясь количеством игроков и размером поля. Матчи проходят в формате 6 на 6 игроков, два тайма по 20 минут.

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