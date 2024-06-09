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Реклама Новости спорта Футзал Сегодня 12:58 Комментарии Казахстан обыграл Францию в матче за бронзу Евро-2024 ©emfeuro.eu Казахстан стал бронзовым призером чемпионата Европы-2024 по мини-футболу среди любителей. Континентальный турнир проходил в Сараево (Босния и Герцеговина), передают Vesti.kz. Казахстанцы дошли до полуфинала, уступив Румынии (1:1, 2:4 по пенальти). В другом матче 1/2 финала Сербия разгромила Францию (5:0). Во встрече за третье место Казахстан оказался сильнее Франции (7:2), а в финале Сербия победила Румынию (1:1, 11:10 по пенальти). Отметим, что победители предыдущего Евро азербайджанцы были выбиты казахстанцами в четвертьфинале. Поделиться в соц. сетях:













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