Казахстан драматично проиграл матч за золото ЧМ по мини-футболу

В ОАЭ состоялся финал чемпионата мира по мини-футболу в формате 6 на 6 между сборными Казахстана и Румынии, сообщают Vesti.kz.

В ходе игры казахстанцы вели 2:0, но позволили сопернику отыграться - 2:2. А в серии пенальти румыны победили со счетом 14:13.

На пути к финалу казахстанцы победили в плей-офф Азербайджан (3:2), также по пенальти прошли Чехию (3:3, 3:2) и Мексику (2:2, 2:1), а на групповом этапе обыграли ОАЭ (2:1), Индию (16:0) и Гану (7:0).

ЧМ по мини-футболу проводится с 2015 года.