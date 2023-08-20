"Кайрат" разгромно проиграл "Барселоне" на турнире в Испании

В Вальдепеньясе (Испания) проходит международный турнир по футзалу "Mucho Mas" c участием алматинского "Кайрата". Соревнования проходят в формате "Финала четырех", сообщают Vesti.kz.
В полуфинале "Кайрат" разгромно уступил "Барселоне" - 1:6. В составе казахстанского клуба автором единственного гола стал Денер Родриго.
Таким образом, испанский клуб вышел в финал турнира, а алматинцам предстоит матч за третье место.
Отметим, что "Кайрат" также планирует принять участие в международном турнире Masters Cup в Португалии, где с 23 по 26 августа сыграет против "Спортинга", "Бенфики" и "Браги".
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