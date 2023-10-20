"Кайрат" принял решение по вратарю сборной Казахстана

Футзальный "Кайрат" намерен сохранить в своем составе вратаря сборной Казахстана Игиту. Об этом заявил президент алматинского клуба Кайрат Оразбеков, сообщают Vesti.kz.

"Только что встретился с Игитой и говорю: "Что-то до сих пор твоего подписанного контракта не вижу на столе". Это я шучу. Однозначно контракт будет продлен. Будет продлен ровно настолько, насколько захочет сам Игита.

Плюс в следующем году будет чемпионат мира в Ташкенте. Мы хотим, чтобы команда была едина, сыграна. Поэтому хотим видеть нашего капитана в составе "Кайрата".

Думаю, Игита не тот человек, который бежит за деньгами. Иначе он бы давно уже играл где-нибудь в "Барселоне". Игита - это наш человек, наш брат, он олицетворяет дух "Кайрата". Без этого духа теряется смысл "Кайрата". Надеюсь, что он поработает в клубе еще и после завершения карьеры", - рассказал Оразбеков Meta-ratings.kz.