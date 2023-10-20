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Новости спорта Футзал
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"Кайрат" принял решение по вратарю сборной Казахстана

"Кайрат" принял решение по вратарю сборной Казахстана
©instagram.com/leohiguita2

Футзальный "Кайрат" намерен сохранить в своем составе вратаря сборной Казахстана Игиту. Об этом заявил  президент алматинского клуба Кайрат Оразбеков, сообщают Vesti.kz.

"Только что встретился с Игитой и говорю: "Что-то до сих пор твоего подписанного контракта не вижу на столе". Это я шучу. Однозначно контракт будет продлен. Будет продлен ровно настолько, насколько захочет сам Игита.

Плюс в следующем году будет чемпионат мира в Ташкенте. Мы хотим, чтобы команда была едина, сыграна. Поэтому хотим видеть нашего капитана в составе "Кайрата".

Думаю, Игита не тот человек, который бежит за деньгами. Иначе он бы давно уже играл где-нибудь в "Барселоне". Игита - это наш человек, наш брат, он олицетворяет дух "Кайрата". Без этого духа теряется смысл "Кайрата". Надеюсь, что он поработает в клубе еще и после завершения карьеры", - рассказал Оразбеков Meta-ratings.kz.

Cоглашение Игиты с алматинским клубом истекает в конце сезона. Ранее на него выходили топ-клубы из России, но 37-летний вратарь ответил отказом на их предложения.

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Метки:
Кайрат АФК Сборная РК по футзалу Казахстан

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