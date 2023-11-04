"Кайрат" победил со счетом 13:1 в матче чемпионата Казахстана

Алматинский "Кайрат" одержал уверенную победу над столичной "Астаной" в рамках 7/8 туров чемпионата Казахстана по футзалу, сообщают Vesti.kz.

Встреча прошла в Астане и завершилась со счетом 13:1 в пользу гостей.

После этой игры кайратовцы с шестью очками занимают седьмое место в таблице, тогда как астанчане, имея в активе столько же баллов, располагаются на восьмой строчке. При этом алматинцы в отличии от лидеров чемпионата провели на пять игр меньше. Более подробно с турнирным положением команд можно ознакомиться здесь.

5 ноября "Астана" и "Кайрат" сыграют второй очный матч в рамках данного тура. Начало - в 17:00 по местному времени.