"Кайрат" определился с составом на Лигу чемпионов по футзалу

Алматинский "Кайрат" определился с составом для участия в основном раунде Лиги чемпионов по футзалу, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Главный тренер команды Марлон Веласко включил в заявку следующих игроков:
Вратари: Деннис, Игита, Нарун Сериков;
Полевые: Эдсон, Жахангир Рашит, Денер, Альберт Акбаликов, Педро, Диего, Даурен Турсагулов, Дуглас Жуниор, Биржан Оразов, Дамир Кайырбай, Кайо Руиз, Игор Шушу, Алекс Виана и Алиссон.
Напомним, "Кайрат" попал в группу C, где его соперниками будут "Дифферданж" (Люксембург), "Халадаш" (Венгрия) и действующий обладатель трофея "Пальма" (Испания).
Все матчи пройдут 26-29 октября на площадке испанского клуба. С расписанием игр можно ознакомиться здесь.
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