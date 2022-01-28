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"Кайрат" объявил о переходе своего игрока в российский клуб

"Кайрат" объявил о переходе своего игрока в российский клуб
©instagram.com/rangel.futsal
Новости спорта Футзал

Игрок футзального "Кайрата" Ранжел Тайан на правах аренды перешел в "Динамо" Самара, сообщает пресс-служба алматинского клуба.

Срок арендного соглашения рассчитан на полгода. Российский клуб имеет опцию выкупа 31-летнего бразильского защитника.

Ранее Ранжел был исключен из заявки сборной Бразилии на Кубок Америки.

В чемпионате Казахстана сезона-2021/22 Ранжел провел пять матчей. Также на его счету семь голов в шести играх Кубка страны.

Напомним, Ранжел перешел в "Кайрат" в сентябре 2018 года. Всего за алматинский клуб сыграл 90 матчей и забил 50 голов.

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Метки:
Кайрат АФК Футзал Бразилия

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