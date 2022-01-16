Игрока "Кайрата" исключили из сборной Бразилии. Названа причина

Тренерский штаб сборной Бразилии по футзалу исключил игрока алматинского "Кайрата" Ранжела из окончательного состава на Кубок Америки, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Причина - неполная вакцинация от коронавируса, вследствие чего он не был допущен к участию в турнире. Та же участь постигла и игрока "Бенфики" Артура.

Вместо них вызовы в сборную получили Лео Гужэл ("Тюмень") и Жоау Виктор ("Коринтианс").

Кубок Америки-2022 по футзалу пройдет с 29 января по 6 февраля в Асунсьоне (Парагвай). Сборная Бразилии, которая является действующим победителем, в группе сыграет с командами Уругвая, Колумбии, Эквадора и Чили.