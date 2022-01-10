Кака номинирован на звание лучшего тренера сборной в мире, а Игита - вратаря

Пауло Рикардо Кака из сборной Казахстана по футзалу претендует на звание лучшего тренера среди национальных команд в 2021 году по версии Futsalplanet.com, сообщает корреспондент Vesti.kz.

При этом первый номер "Кайрата" и казахстанской сборной Игита претендует на победу в номинации "Лучший вратарь мира-2021".

Добавим, что на ЧМ-2021 Казахстан впервые в своей истории занял четвертое место.

Подопечным Пауло Рикардо Кака предстоит выступить на чемпионате Европы-2022, который пройдет с 19 января по 6 февраля в Нидерландах. На групповом этапе они сыграют против Словении, Финляндии и Италии.

Сборная Казахстана по футзалу номинирована на звание лучшей команды мира