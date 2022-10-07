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Идем за сенсацией? Кака рассказал о готовности сборной Казахстана к отбору на ЧМ по футзалу

Идем за сенсацией? Кака рассказал о готовности сборной Казахстана к отбору на ЧМ по футзалу
©КФФ

Главный тренер сборной Казахстана по футзалу Пауло Рикардо Кака в интервью для канала Vesti.kz в YouTube рассказал о готовности команды к старту отбора на чемпионат мира.

На предыдущем планетарном первенстве его подопечные сотворили сенсацию, заняв четвертое место. 

Кака отметил, что первый матч на турнире против Словении, который состоится в Астане завтра, 8 октября, станет самым сложным.

"Сборная Словении - самый опасный наш соперник. Мы понимаем, что Черногорию тоже должны уважать, но даже по рейтингу, по последним встречам Словения - это соперник, с которым всегда тяжело играть. Но мы готовы к ним. Да, стартовый матч самый тяжелый. Хорошо, что мы сыграли товарищеские матчи против Азербайджана две недели назад. Я даже обратил внимание на тренировках, что нам не пришлось начинать с нуля, был уже багаж с прошлых сборов. Поэтому эти два товарищеских матча были продуктивными", - сказал тренер.

Также Кака поделился амбициозными планами "Кайрата" в Лиге чемпионов, высказался о значимости Игиты для казахстанского футзала и о проблемах. Полное видеоинтервью можно посмотреть ниже.

Интервью Кака: отбор на чемпионат мира, "Кайрат" в Лиге чемпионов и будущее футзала в Казахстане

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Метки:
Казахстан Сборная РК по футзалу Кака ЧМ по футзалу Футзал

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