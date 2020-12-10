Генсек КФФ озвучил факторы успеха Казахстана в стартовом матче отбора на Евро по футзалу

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Встреча прошла в Нур-Султане и завершилась со счетом 5:0 в пользу хозяев.
"Поздравляю сборную Казахстана по футзалу с яркой победой над Венгрией! Комбинационная игра, сплоченность, грамотная работа тренерского штаба, игроков и персонала - залог успеха! Продолжайте в том же духе! Алға, Қазақстан!" - написал он на своей странице в Instagram.
Благодаря этой победе Казахстан, набрав три очка, вышел на первое место в квартете 5. За ним расположились Беларусь (три очка), Израиль (0) и Венгрия (0).
Следующую встречу команда Кака проведет на выезде против Израиля 28 января.
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