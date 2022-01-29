"Это большой удар для нас". Лидер сборной Казахстана по футзалу - о победе над Италией на Евро-2022

Защитник сборной Казахстана по футзалу Дуглас Жуниор прокомментировал победу над сборной Италии в третьем матче группового этапа Евро-2022. Он выделил прошедшую игру как лучшую на турнире.

"Мы знаем, как сильна Италия, но с каждым матчем мы прибавляли, и сегодняшний день не стал исключением. Нам удалось победить, а также финишировать первыми в группе, что тоже было очень важно. Мы снова в четвертьфинале, и этот успех кажется еще более сладким из-за всех проблем, которые были у нас на подготовительном этапе.

Наш первый матч на этом турнире был непростым, но против Финляндии мы сыграли лучше, и сегодня провели лучший матч на турнире. Он был не идеальным, но мы к этому стремимся. Тайнан и Эдсон не смогут сыграть в следующем матче - это большой удар для нас, но я уверен, что все приложат максимум усилий", - цитирует игрока Uefa.com.

Напомним, благодаря победе над Италией сборная Казахстана набрала семь очков и стала победителем своей группы. В четвертьфинале, 31 января, казахстанцы сыграют со второй командой квартета А.

Добавим, что Дуглас, поразив ворота сборной Италии, забил свой третий гол на Евро-2022, он второй бомбардир нашей команды после Биржана Оразова (5 голов).