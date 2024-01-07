Экс-тренер сборной Казахстана выкрутился из неприятной ситуации: подробности

Известный в прошлом игрок алматинского "Кайрата" и главный тренер сборной Казахстана по футзалу Какау попал в неприятную ситуацию в прошлом году, сообщают Vesti.kz.

В 2023-м он возглавил "Наполи", а впоследствии еще подписал контракт со сборной Ирака, о чем итальянский клуб узнал из новостей. Таким образом бразилец оставил вверенную ему команду и не присутствовал на третьей решающей игре полуфинальной серии плей-офф чемпионата.

"Наполи", конечно, это не понравилось и его представители обратились в ФИФА. Как информирует источник, по решению юрисдикционных органов ФИФА Какау заплатил "Наполи" 6,5 тысяч евро, вследствие чего все претензии к нему со стороны итальянского клуба в этом споре сняты.

Напомним, Какау выступал за "Кайрат" с 2004 по 2009 годы, а с 2011-го сосредоточился на тренерской карьере. Так, в период 2012-2018 годов он возглавлял алматинский клуб, параллельно находясь у руля сборной Казахстана. Еще тренировал чешский "Эра-Пак" и сборную Кувейта.