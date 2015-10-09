Драмой обернулся матч Узбекистана на Кубке Азии по футзалу

Сборная Узбекистана потерпела поражение от команды Японии на Кубке Азии по футзалу в Индонезии, передают Vesti.kz.

Матч группы С завершился со счётом 2:1 в пользу японцев. Узбекистанцы вели 1:0 после первого тайма, однако во второй 20-минутке пропустили дважды и потерпели поражение.

Благодаря этому успеху японцы набрали 9 очков и стали победителями квартета, гарантировав себе выход в следующий раунд турнира. Узбекистан с 4 очками стал вторым и также вышел в плей-офф. Следом расположились Таджикистан (2 очка) и Австралия (1 очко).

𝗙𝗧 | 🇯🇵 Japan 2️⃣-1️⃣ Uzbekistan 🇺🇿



The Shoto Yamanaka show seals the comeback victory for Japan to top Group C!#ACFutsal2026 | #JPNvUZB pic.twitter.com/tqekgEYkBw — #ACFutsal2026 (@afcasiancup) February 1, 2026

Напомним, что в первом матче группового этапа Узбекистан сыграл вничью с Таджикистаном (0:0), а во втором обыграл Австралию со счётом 4:2.

Действующим чемпионом Кубка Азии является Иран, который в 2024 году завоевал рекордный, 13-й титул.

