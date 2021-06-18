"Дело не в деньгах, там топ-чемпионат". Игрок сборной Казахстана по футзалу - о трансфере в испанский клуб

Игрок футзального "Кайрата" и сборной Казахстана Биржан Оразов в беседе с корреспондентом Vesti.kz прокомментировал интерес испанских клубов к нему и его партнеру по команде Даурену Турсагулову. Информацию о казахстанцах на данный момент собирают "Винья Альбали Вальдепеньяс" и "Эль-Посо".

"С нами лично никто не связывался, мы тоже прочли это в интернете. Для нас мечта - поиграть в России, Испании, но на данный момент у нас есть двухлетние контракты с "Кайратом". Гадейя? Да, он в шутку говорил про Испанию, но пока мы в "Кайрате".

Тут дело не в деньгах. Мы хотели бы себя попробовать там и сыграть с мировыми звездами, в топ-чемпионатах, деньги тут не влияют", - заявил Оразов.

Напомним, что в прошедшем сезоне Турсагулов был признан лучшим игроком чемпионата Казахстана, а Оразов стал самым результативным игроком "Кайрата" в Лиге чемпионов, забив три мяча в четырех матчах.

Также отметим, что "Винья Альбали Вальдепеньяс" третий сезон выступает в высшем дивизионе чемпионата Испании, в прошлом году команда стала вице-чемпионом страны. "Эль-Посо" является одним из самых титулованных клубов Испании, клуб пять раз выигрывал футзальную Примеру. К слову, в "Эль-Посо" нынешним летом перейдет форвард сборной Казахстана Тайнан.

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