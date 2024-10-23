Чемпион Казахстана нашел плюсы в поражении от победителя Лиги чемпионов

Главный тренер "Семея" Дави Мендоса прокомментировал поражение от портуагльского "Спортинга" в первом туре основного раунда Лиги чемпионов по футзалу, сообщают Vesti.kz.

Встреча команд прошла в Алматы и завершилась со счетом 6:4 в пользу "Спортинга", который становился победителем Лиги чемпионов в сезоне-2020/21.

"Хорошая игра была, сильный соперник. Очень рад результативности моей команды. Они не сдаются. Мы не можем за ночь, за день построить команду. Это наше первое участие в таком турнире. Будем изучать, учиться и много работать, чтобы дать "Семею" высокий уровень. Я горжусь своими игроками, они не сдавались до последнего", - сказал Мендоса поссле игры.

Капитан "Семейя" Чингиз Есенаманов также нашел позитивные моменты в прошедшей игре:

"Хорошая игра была. "Спортинг" – хорошая европейская команда. Они дали нам хороший урок. Во втором тайме мы плохо оборонялись. Соперник отлично сыграл, у них было было много моментов. Мы свои моменты тоже не реализовали. Будь удача на нашей стороне, могли бы зацепиться".

Следующий матч "Семей" проведет сегодня, 23 октября, против алматинского "Кайрата", который в первом туре разгромил венгерский "Халадаш" (4:0).

Напомним, три команды каждой из четырех групп выйдут в элитный раунд ЛЧ.

"Семей" дебютирует в Лиге чемпионов, тогда как "Кайрат" - первый клуб, который примет участие в турнире в рекордный, 21-й раз. При этом алматинцы дважды выигрывали Лигу чемпионов (2012/13, 2014/15).