"Астана" объявила о трансфере игрока "Актобе"

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Сатжан - воспитанник актюбинской школы футзала, свою карьеру начинал в 2017 году, на его счету больше 100 проведенных матчей за "красно-белых". В его карьере также были рудненский "Аят", уральский "Байтерек" и актюбинский "Инжу".
В нынешнем чемпионате страны "Актобе" идет на четвертом месте, набрав 24 очка в 14 матчах. "Астана" находится восьмой строчке из 11, имея в своем активе 10 очков после 12 игр.
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