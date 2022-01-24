"Алга, Казахстан!". Как лидеры сборной Казахстана "разогреваются" перед вторым матчем на Евро-2022 по футзалу

Лидер сборной Казахстана по футзалу Игита высказался о матче с Финляндией на Евро-2022, обозначив важность игры как финал передает корреспондент Vesti.kz.

Встреча второго игрового дня начнется в ночь с 24 на 25 января, а немного раньше сыграют Италия и Словения. У всех конкурентов по одному набранному очку.

"Сегодня для нас финал! С максимальной силой и концентрацией будем заходить на площадку, чтобы побеждать в этом важном матче! Алга, Казахстан ✊🏾", - написал вратарь.

В комментарии зашел Тайнан, который поддержал капитана: "🇰🇿🇰🇿🇰🇿🇰🇿 davaiiiii alga".

"Казалось, что ничего хуже не может произойти, но ...". Кака - о штрафах в сборной Казахстана, Эдсоне и матче с Финляндией

Добавим, что ранее главный тренер сборной Пауло Рикардо Кака рассказал о готовности команды к продолжению турнира, а еще был назван победитель матча Казахстан - Финляндия.