Сборная Казахстана по футзалу узнала место проведения стартового матча отбора на Евро-2022

Сборная Казахстана по футзалу стартовый матч в групповом этапе квалификации Евро-2022 сыграет в Нур-Султане, сообщает KazFootball.kz.
Отмечается, что первый матч национальная команда проведет 9 декабря против Венгрии во Дворце единоборств "Жек-жек", который был открыт в июле 2019 года.
Это будет единственная игра в нынешнем году. Остальные будут сыграны в период с января по апрель 2021 года. Впервые отборочные матчи пройдут в формате "дома - в гостях". Команды сыграют по три матча дома и столько же в гостях.
Победители восьми групп и шесть лучших вторых мест получат путевки на чемпионат Европы. В четвертом раунде две команды в стыковых матчах разыграют 15-ю путевку.
Календарь игр сборной Казахстана в группе 5
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9 декабря 2020 года: Казахстан - Венгрия
28 января 2021 года: Израиль - Казахстан
2 марта 2021 года: Казахстан - Беларусь
8 марта 2021 года: Беларусь - Казахстан
6 апреля 2021 года: Венгрия - Казахстан
13 апреля 2021 года: Казахстан - Израиль
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