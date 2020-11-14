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Опубликован календарь матчей сборной Казахстана по футзалу в отборе на Евро-2022

Впервые игры пройдут в формате "дома – в гостях".

Опубликован календарь матчей сборной Казахстана по футзалу в отборе на Евро-2022
Фото: КФФ©
Новости спорта Футбол Футзал
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Стал известен календарь матчей сборной Казахстана по футзалу на групповом этапе квалификации к чемпионату Европы-2022.

Сборная Казахстана попала в группу 5, где сыграет с Венгрией, Беларусью и Израилем.

Отбор на Евро подопечные Кака начнут 9 декабря 2020 года домашним матчем против сборной Венгрии. Остальные пять игр пройдут в период с января по апрель 2021 года.

Впервые отборочные матчи пройдут в формате "дома – в гостях". Команды сыграют по три матча дома и по три матча в гостях. Победители восьми групп и шесть лучших вторых мест получат путевки на Чемпионат Европы. В четвертом раунде две команды в стыковых матчах разыграют 15-ю путевку.

9 декабря 2020 года: Казахстан – Венгрия

28 января 2021 года: Израиль – Казахстан

2 марта 2021 года: Казахстан – Беларусь

8 марта 2021 года: Беларусь – Казахстан

6 апреля 2021 года: Венгрия – Казахстан

13 апреля 2021 года: Казахстан – Израиль

 

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Метки:
Сборная Казахстана по футзалу Евро по футзалу Футзал

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