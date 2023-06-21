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Звезда "Манчестер Сити" объяснил свой запой после Лиги чемпионов

Звезда "Манчестер Сити" объяснил свой запой после Лиги чемпионов
©Коллаж

Футболист "Манчестер Сити" Джек Грилиш прокомментировал критику в свой адрес из-за слишком бурного празднования после выигранного клубом требла - победе в АПЛ, Кубке Англии и Лиге чемпионов, передают Vesti.kz.

27-летнего футболиста множество раз сфотографировали и сняли на видео пьяным. Иногда Джек был настолько пьян, что он не мог передвигаться самостоятельно.

Грилиш признался, что в первый день своего пребывания в составе сборной Англии у него было похмелье, но он не сожалеет о своих выходках после исторического требла "Манчестер Сити".

"Я пошел и получил удовольствие, и я был таким не единственным. Прошлые выходные были, наверное, лучшими выходными в моей жизни. В глубине души я знал, что не буду играть в пятницу (за сборную). В субботу я хорошо тренировался. В воскресенье была жеребьевка - выбирали тех, кто будет играть. Я, Фил (Фоден) или Рэши (Рэшфорд). Очевидно, это был Раши, и жаловаться не на что.

Я просто получаю удовольствие, я живу своей мечтой - играть за лучший клуб в мире. Мы только что выиграли требл, так что я собираюсь сейчас отдохнуть со своей семьей и моими друзьями, а потом буду рваться на поле снова через четыре недели", - сказал Джек Грилиш.

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Метки:
Манчестер Сити Алкоголь

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