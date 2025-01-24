Врач предложила лучшие упражнения для офисных работников

Врач-невролог Марина Хамурзова рассказала, какие упражнения помогут офисным работникам избежать негативных последствий малоподвижного образа жизни. При сидячей работе чаще всего страдают шея и запястья, а также возрастает риск развития заболеваний, таких как остеохондроз, геморрой и простатит, передают Vesti.kz.

Рекомендуемые упражнения

Невролог предложила три простых упражнения, которые можно выполнять прямо на рабочем месте:

Напряжение и расслабление мышц живота: напрягайте пресс на несколько секунд, затем полностью расслабляйте мышцы. Повторите упражнение 10-15 раз.

напрягайте пресс на несколько секунд, затем полностью расслабляйте мышцы. Повторите упражнение 10-15 раз. Напряжение бедер: вытяните ноги под столом и поочередно напрягайте и расслабляйте мышцы правого и левого бедра. Это улучшит кровообращение в нижней части тела.

вытяните ноги под столом и поочередно напрягайте и расслабляйте мышцы правого и левого бедра. Это улучшит кровообращение в нижней части тела. Сгибание и вытягивание ног: вытягивайте ноги вперед, затем сгибайте их, возвращая в исходное положение. Повторите 10 раз на каждую ногу.

Профилактика здоровья при сидячей работе

Хамурзова подчеркнула, что регулярное выполнение таких упражнений помогает предотвратить застой крови и укрепить мышцы. Это особенно важно для тех, кто проводит большую часть дня за компьютером.

Вывод

Даже простые упражнения могут существенно улучшить самочувствие и снизить риск развития заболеваний у офисных работников. Регулярно выполняйте их, чтобы поддерживать здоровье и бодрость в течение рабочего дня.