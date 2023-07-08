В США выпустили пиво в честь перехода Месси

В США выпустили пиво в честь перехода Лионеля Месси в "Интер Майами", передают Vesti.kz.

Запуск продаж нового напитка запустили в штате Флорида, где и базируется новый клуб Месси. Продукт позиционируется как премиальное пиво.

Банка напитка окрашена в розовый и черный цвета, повторяя цвета формы "Интер Майами". Также на ней можно увидеть цифру десять - игровой номер Лионеля Месси, а также известное прозвище аргентинца.

36-летний Месси перешел в "Интер Майами" на правах свободного агента. Этим летом он покинул ПСЖ, за который выступал с 2021 года.

По данным СМИ, руководитель компании-производителя - выходец из Аргентины.



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