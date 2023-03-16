Ученые выяснили, какие черты в мужчинах нравятся женщинам

Новое исследование с участием более 1 500 человек из Великобритании и Японии показало, что в среднем участники - независимо от пола и культуры - склоняются к более женственным чертам лица - как мужским, так и женским, передают Vesti.kz со ссылкой на Daily Mail.
Суть эксперимента и главные выводы:
Как проходил эксперимент?
Участникам (1 018 британцев и 574 японцев) демонстрировали две версии одного лица - "маскулинную" и "феминную", а также предоставляли возможность регулировать степень феминности с помощью ползунка. В обоих заданиях чаще выбирались феминизированные изображения.
Отличия по культуре и ориентации
Новые данные о бисексуальных и геях
Впервые в таких исследованиях были взяты в расчет бисексуальные участники:
Почему это важно?
Ученые предполагают, что при восприятии лиц человек делает не только суждение о красоте, но и выводы о личности: более феминные черты ассоциируются с теплотой и надежностью, а маскулинные - с доминированием, но менее благожелательными качествами.
Ограничения и перспективы
Хотя исследование охватило разнообразные группы, авторы отмечают, что выборка гомосексуальных японцев была меньше, и планируют расширить исследование на другие страны и этнические группы.
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