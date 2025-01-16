Ученые нашли неожиданную причину выпадения волос у мужчин

Исследование ученых из Университета Цинхуа в Пекине показало, что частое употребление сладких напитков может негативно сказаться на здоровье волос. Анализ данных более 1000 мужчин в возрасте от 18 до 45 лет выявил связь между их рационом и состоянием волос, передают Vesti.kz.

Основные выводы исследования

Ежедневное потребление хотя бы одного сладкого напитка повышает вероятность выпадения волос на 30%.

У мужчин, которые выпивали более одного сладкого напитка в день, склонность к облысению увеличивалась до 42%.

Ученые отмечают, что риск возрастает с увеличением частоты употребления сладких напитков.

Ограничения исследования

Авторы подчеркивают, что исследование имеет ряд ограничений:

Оно было проведено исключительно на китайской популяции, что может ограничивать его применение на другие этнические группы.

Не рассматривались генетические факторы, которые могли бы повлиять на предрасположенность к выпадению волос.

Не учитывались такие важные аспекты, как дефицит витаминов, стресс, гормональные изменения или прием лекарств.

Что это значит для здоровья?

Несмотря на ограничения, ученые считают, что сокращение потребления сладких напитков может помочь улучшить общее состояние здоровья и снизить риск выпадения волос. Важно учитывать и другие факторы, влияющие на здоровье волос, такие как полноценное питание, контроль уровня стресса и правильный уход.