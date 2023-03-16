Тренер назвал главные упражнения для мужчин после 40 лет

После 40 лет силовые тренировки особенно важны не только для внешнего вида, но и для здоровья. Персональный тренер Тайлер Рид выделил 7 основных движений, которые помогут укрепить тело, улучшить метаболизм и сохранить жизненный тонус, передают Vesti.kz со ссылкой на Men Today.

💪 Общие преимущества силовых тренировок

Увеличение мышечной массы и силы. Позволяет легче выполнять повседневные задачи и улучшает спортивную форму.

Разгон метаболизма и сжигание жиров. Мышцы потребляют больше энергии, даже в покое, снижая уровень жира и риски сердечно‑сосудистых заболеваний и диабета.

Укрепление костей. Отягощения стимулируют плотность костной ткани, снижая риск остеопороза.

Защита суставов. Сильные мышцы поддерживают суставы, повышая их стабильность и снижая риск травм и артрита.

Улучшение баланса и координации. Особенно важны для мужчин 40+, снижая риск падений.

Позитивное влияние на сердце и сосуды. Снижение давления, уменьшение ЛПНП, рост ЛПВП, снижение риска инфарктов и инсультов.

Контроль уровня глюкозы. Повышается чувствительность к инсулину, замедляется прогрессирование диабета II типа.

Увеличение гибкости. При выполнении упражнений в полной амплитуде тренировки улучшают подвижность суставов.

🎯 Рекомендации по тренировке после 40

Тренер Тайлер Рид подчеркивает: в этом возрасте особенно эффективны сложные упражнения. Цель - три тренировки в неделю, разделенных на работу верхней и нижней частей тела или же полноценные комплексные занятия. Важны:



3–4 подхода по 8–12 повторений с весом, вызывающим нагрузку, но не травму.

Прогрессивная перегрузка - постепенное увеличение веса для роста мышц.

Отдых между подходами - 1–2 минуты; между тренировками - достаточное восстановление.

Добавление кардио или растяжки в дни отдыха (ходьба, йога) для улучшения гибкости и восстановления.

📈 Отслеживание прогресса

Ведите дневник тренировок: упражнения, подходы, веса. Измеряйте талию, процент жира, показатели силы (например, максимум 10 повторений). Проверяйте прогресс каждые 4–6 недель и корректируйте программу.

🔥 7 ключевых упражнений

Становая тяга. Задействует ягодицы, подколенные сухожилия, поясницу. Улучшает баланс и функциональную силу.

Приседания со штангой на спине. Основное упражнение для ног и корпуса, позволяет работать с тяжелыми весами.

Выпады. Укрепляют ноги, корпус, улучшают координацию и баланс.

Подтягивания. Развивают широчайшие, спину, бицепсы и силу хвата.

Жим над головой. Работают плечи, трицепсы, грудь и корпус, способствуют улучшению осанки.

Тяга штанги в наклоне. Комплексно прорабатывает мышцы спины - широчайшие, трапеции, ромбовидные.

Жим лежа. Фундамент для груди, плеч и трицепсов. Можно заменить гантелями при проблемах с плечами.

Тайлер Рид рекомендует выполнять 3–4 подхода по 8–10 повторений каждого упражнения, отдых — 1,5 минуты между подходами. Для достижения максимального эффекта важны белковая диета, качественный сон и кардио. "…средний возраст можно превратить в период цветущей физической формы", - заключает тренер.

⚠️ Тренируясь после 40, важно слушать свое тело, корректировать нагрузки и отдавать приоритет технике.

Персонализирующий подход, регулярность и контроль прогресса - ключ к долгосрочному успеху.