Старшего брата Роналду судят из-за скандала на 500 миллионов евро

Старший брат Криштиану Роналду Угу Авейру предстанет перед судом по делу о мошенничестве, передают Vesti.kz.

Как пишет Corriere Torino, 48-летний Угу Динарте Сантуш Авейру владеет компанией Mussara, которая заказала у итальянской компании Pegaso футболки с именем Криштиану Роналду на 500 миллионов евро.

Сшитые футболки были идентичны оригинальному дизайну Adidas, созданному для туринского "Ювентуса". При этом логотип популярного спортивного бренда на этих товарах заменили логотипом CR7Museu - музея Роналду. Это и явилось причиной судебных разбирательств. Майки с логотипом музея были признаны подделкой.

Компания брата Криштиану Роналду Mussara отрицает наличие какой-либо сделки с итальянской компанией и заявила, что не давала разрешения на изготовление футболок. Mussara потребовала передать им bзготовленные футболки по стоимости четыре евро за штуку для их уничтожения.

Pegaso в свою очередь утверждала, что именно Угу Авейру разрешил использовать логотип музея вместо Adidas. Кроме того, компания заявила, что те же футболки за 40 евро продавались в музее Роналду. CR7Museu также руководит брат Криштиану.

Скандал с футболками продолжается с 2019 года. Pegaso подала в суд на брата Роналду, и теперь разбирательство в Италии назначено на 20 июня 2023 года.

