Стало известно, о чем думают мужчины и женщины во время секса

Большинство людей во время интимной близости думают вовсе не об удовольствии. Опрос среди 2000 респондентов выявил, что более 60 процентов отвлекаются на посторонние мысли, передают Vesti.kz со ссылкой на ASDA.

Ключевые темы отвлечения

➤ 17 % думали о бывшем партнере.



➤ 13 % фантазировали о знаменитостях.



➤ 12 % отвлекались на друзей.



➤ 9 % - на коллег.



➤ 6 % - на лучшего друга партнера.



➤ 4 % - на родственников партнера.

Стресс и бытовые заботы

➤ 20 % думали о работе.



➤ 16 % - о домашних делах и финансах (7 % мужчин, 22 % женщин).



➤ 11 % мужчин и 19 % женщин думали о деньгах.

Гендерные и региональные вариации

Мужчины более чем вдвое чаще, чем женщины, отвлекались на коллег, знаменитостей и родственников партнерши. Женщины чаще думали о реальных стресс-факторах - деньгах, работе и покупках.

Жители крупных городов чаще вспоминали бывших партнеров, чем жители небольших населенных пунктов, которые, напротив, думали о спорте.

Разобщенность и честность

➤ 41 % лгали партнеру о сексуальном удовольствии (52 % женщин имитировали оргазм).



➤ 21 % женщин и 24 % мужчин скрывали количество партнеров.



➤ 10 % проверяли телефон во время секса.



➤ 9 % мужчин использовали ИИ для советов в сексе, а 5 % - для сексуальных сообщений.

Причины избегания секса

➤ 48 % - сомнения из-за веса.



➤ 42 % - тревога о результативности.



➤ 44 % женщин - неуверенность из‑за телесных стандартов.



➤ 62 % женщин и 52 % мужчин - снижение либидо.



➤ 36 % мужчин тревожатся о размере пениса.



➤ 34 % женщин обеспокоены своей вульвой.

Важность общения

➤ 21 % мужчин стыдятся говорить с партнершей о сексуальных проблемах, лишь 8 % готовы обсудить это с другом.



➤ 22 % мужчин готовы обратиться к врачу.

Специалисты подчеркивают, что честный диалог - ключ к здоровым сексуальным отношениям. Доктор Кристал Вилли, специалист по сексуальному здоровью, отмечает:

"Иногда мы чувствуем потребность врать о нашем удовольствии или сексуальном опыте, чтобы не чувствовать себя осужденными. Но хотя это нормальная реакция, привычка быть нечестным … может создать эмоциональную дистанцию с партнером …"



"Именно поэтому честность в отношении наших чувств - это отличный первый шаг".

