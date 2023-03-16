Секрет долголетия раскрыт - 8 главных правил для мужчин

Представляем ключевые принципы, подтвержденные крупным исследованием среди ветеранов США: изменения в образе жизни после 40 лет могут увеличить продолжительность жизни на 24 года, передают Vesti.kz со ссылкой на Medvestnik.

1. Регулярная физическая активность

Спорт или энергичные занятия снижают риск смерти на 46 %. Участники исследования уделяли физическим упражнениям в среднем 7,5 часа в неделю.

2. Отказ от опиоидов

Избегание зависимости от сильнодействующих обезболивающих снижает риск преждевременной смерти на 38 %.

3. Не курить

Полный отказ от табака уменьшает риск смертности на 29 %. Даже поздний отказ приносит ощутимую пользу.

4. Управление стрессом

Освоение методов контроля стресса сокращает риск смерти на 22 %.

5. Здоровое питание

Рацион, богатый растительной пищей, увеличивает шансы на долгую жизнь на 21 %. Не обязательно становиться вегетарианцем - достаточно следовать принципам средиземноморской диеты.

6. Умеренность в алкоголе

Сокращение спиртного снижает риск смерти на 19 %; злоупотребление - особенно более четырёх порций в день - существенно опасно.

7. Полноценный сон (7–9 ч)

Хороший сон снижает риск умереть раньше срока на 18 %. Это важно для здоровья мозга и тела.

8. Социальная активность

Поддержка позитивных контактов добавляет 5 % к снижению смертности, тогда как изоляция увеличивает риск на 32 %.

Эффект комплексного подхода

Добавление даже одной привычки после 40 лет может продлить жизнь на 4,5 года. Две - на 7 лет, три - на 8,6 года. Внедрение всех восьми привычек - это плюс 24 года. Схожие данные наблюдаются и у женщин: от одной привычки - +3,5 года, от трех - +12,6 лет, а от всех восьми - +22,6 года.

Когда начинать?

– Начало в 40 лет - +24 года жизни.



- В 50 лет - +21 год.



- В 60 лет - +18 лет. Даже после 60‑летнего возраста изменения дают значимый эффект.

Это исследование Медицинского колледжа Карла Иллинойса и Гарвардской медицинской школы охватило 720 000 мужчин в возрасте 40–99 лет, результаты сопоставлены с данными женщин аналогичного возраста.

Вывод

Даже простые изменения в образе жизни после 40, 50 и 60 лет - регулярная активность, отказ от курения и опиоидов, контроль стресса, правильное питание, умеренность в алкоголе, полноценный сон и социальная вовлеченность - могут заметно продлить жизнь.