Роналду сдал в аренду роскошный дом в Мадриде

Криштиану Роналду и Джорджина Родригес сдали в аренду свой особняк La Finca в Мадриде за сумму в 10 000 евро в месяц (около 5 миллионов тенге), передают Vesti.kz.

Особняк звездной пары показывали в сериале Netflix "Я Джорджина". Площадь дома - 950 квадратных метров на территории в 4 тысячи квадратных метров. Коллекция автомобилей португальской иконы футбола до сих пор хранится в огромном гараже дома.



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Пара в настоящее время не проживает в Мадриде, поскольку сейчас находится в Саудовской Аравии. Роналду перешел в "Аль-Наср" в январе после взаимного расторжения контракта с "Манчестер Юнайтед".

По данным Magic Bricks, у Роналду восемь объектов недвижимости, большинство из которых находится в Европе, а одно - в Нью-Йорке. Среди них роскошный дворец в Марбелье (Испания), пентхаус в Лиссабоне (Португалия) и особняк в Турине (Италия).

Ранее сообщалось, что Роналду купил роскошный самолет за 65 миллионов долларов.

Кроме того, фанаты в социальных сетях раскритиковали девушку Криштиану Роналду Джорджину Родригес из-за фото дорогой яхты в Instagram.

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