Разлучить сына с Джорджиной? Мать Роналду ответила на вопрос о колдовстве

Мать Криштиану Роналду Долорес Авейру отвергла обвинения ради попытки разлучить своего сына с его возлюбленной Джорджиной Родригес, используя колдовство, передают Vesti.kz.

Экстрасенс Мхони Виденте в одной из программ испанского телевидения утверждал, что Долорес прибегает к колдовству, чтобы оттолкнуть Джорджину от Криштиану.

В своем заявлении, опубликованном в социальных сетях, мать нападающего "Аль-Насра" отметила:

"Сегодня, 16 мая 2023 года, я позвонила своим адвокатам, чтобы очистить свое доброе имя ради моей семьи и того, что она значит для меня. Это лживая, клеветническая и даже жуткая новость, в которых говорится об ужасных вещах, которые я якобы совершила, чтобы лишить счастья одного из моих детей.

Мое доброе имя никогда не будет выброшено на всеобщее обозрение. Я пойду на самые крайние меры не только для того, чтобы защитить себя и своих близких, но и чтобы доказать, что все написанное и сказанное совершенно безосновательно", - написала Авейру в соцсетях.