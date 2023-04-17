Популярная футбольная фанатка показала себя в горячем образе

Хорватская футбольная болельщица и модель Ивана Кнолль продолжает своим откровенным контентом разрывать сеть, передают Vesti.kz.

За последние дни она выложила ряд горячих фотографий. На одних девушка позирует полуобнаженной, на других - в сексуальном наряде и бикини.

Как видно, у нее неплохо получается обращаться с мячом, как и будоражить умы своих подписчиков, коих у нее в Instagram 3,4 миллиона.

Есть у нее и другие сексуальные снимки. Впрочем, смотрите сами ниже:

Напомним, Кнолль снискала себе славу на ЧМ-2022 в Катаре, когда разгуливала в общественных местах в вульгарных нарядах, чем вызывала недовольство у местных жителей. Несмотря на их просьбы выслать ее из страны, Ивана спокойно продолжала посещать футбольные матчи, тогда как ее сборная выиграла бронзовые медали, обыграв Марокко в матче за третье место (2:1).

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