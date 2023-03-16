Почему нельзя заниматься спортом со своим партнером, ответили ученые

Ученые из Наньянского технологического университета в Сингапуре заявили, что занятия спортом со своим партнером негативно влияют на эффективность тренировок, передают Vesti.kz со ссылкой на Daily Mail.

Исследование, проведенное специалистами из Наньянского технологического университета в Сингапуре, показало, что совместные тренировки с супругом могут быть менее эффективными, чем индивидуальные.

В эксперименте участвовали 240 добровольцев в возрасте от 54 до 72 лет. Все они состояли в браке и проживали с супругами. Участники были разделены на группы: одни занимались спортом поодиночке, другие – вместе со своими партнерами.

На протяжении 12 недель участники носили фитнес-трекеры, фиксирующие шаги, частоту пульса, расстояние, потраченные калории, время активности и данные о сне.

Результаты показали, что те, кто тренировался в паре, в среднем проходили 10 441 шаг в день, тогда как те, кто занимался самостоятельно, преодолевали 11 372 шага.

По словам доктора Саффир Лин, руководителя исследования, пожилые пары имеют устоявшийся распорядок, в который сложно интегрировать совместные занятия спортом.

"Средний участник нашего исследования - 60-летний человек, состоящий в браке более 30 лет. Такие пары уже выработали свои привычки, и перестроить их бывает трудно. Это может мешать физической активности и даже снижать мотивацию", - пояснила специалист.

Также было установлено, что пары, тренирующиеся вместе, больше времени проводили в сидячем положении и реже достигали целевых отметок в 7 500, 10 000 и 15 000 шагов в день по сравнению с теми, кто занимался спортом в одиночку.