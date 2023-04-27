Одна из самых красивых пар мирового футбола поделилась откровенным фото

Аргентинский нападающий Мауро Икарди и модель Ванда Нара продолжают оставаться одной из самых популярных пар в мировом футболе, когда через некоторое время возобновили свои отношения после расставания, передают Vesti.kz.

Ванда Нара уходила от футболиста турецкого "Галатасарая" после того, как узнала о его изменах.

Похоже, аргентинская модель забыла все обиды, раз уж позволяет Икарди публиковать в соцсетях подобное фото, на котором они запечатлены полуобнаженными.

"Не моя вина, что ты мне нравишься. Это твоя вина, что у меня есть все, что я люблю", - подписал снимок Мауро.

Напомним, что Икарди в свое время увел Ванду Нару с тремя детьми у своего друга и футболиста Макси Лопеса, за что перестал вызываться в сборную Аргентины. В 2015-м Мауро уволил своего агента, с которым сотрудничал 10 лет, и нанял на его место Нару.