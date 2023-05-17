О "ленивой жизни" девушки Роналду рассказал журналист

Португальский телеведущий Лео Каейру заявил, что девушке Криштиану Роналду Джорджине Родригес нравится ее роскошный образ жизни в Саудовской Аравии, передают Vesti.kz.

Роналду - самый высокооплачиваемый игрок в мире, зарабатывающий 200 миллионов евро в год в клубе Саудовской профессиональной лиги "Аль-Наср". При этом в СМИ нередко высказываются предположения, что суперзвезду не устраивает жизнь на Ближнем Востоке, а его девушка Джорджина хочет поскорее вернуться в Испанию.

Телеведущий Лео Каейру опроверг эти заявления отметив, что Родригес ведет роскошную жизнь в Эр-Рияде, которая ей нравится.

"Теперь они чувствуют себя в Саудовской Аравии комфортно. Джорджина проводит дни в торговом центре. Она чувствует себя действительно расслабленно. Если бы она не чувствовала себя так, она бы не гуляла целыми днями. При этом она тащится в торговый центр в шубе. Ничего другого Джорджине Родригес делать не нужно. У нее все есть", - сказал Каейру.

Телеведущий близок с матерью Роналду Долорес Авейру. Он часто делился фотографиями с ей на своей странице в Instagram.

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