Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Қазақша Табло Lifestyle
Бокс MMA Футбол Хоккей Футзал Теннис Борьба Атлетика Баскетбол Букмекеры Другие Еще
Размещение рекламы: +7 700 388 81 09
KZ
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Реклама

Новости спорта Lifestyle Мужская зона
Комментарии

Неймар публично извинился перед беременной девушкой за измены

Неймар публично извинился перед беременной девушкой за измены
©instagram.com/neymarjr

Нападающий "ПСЖ" Неймар принес публичные извинения своей беременной девушке Бруне Бьянкарди за измены, передают Vesti.kz.

Неймар и Бруна в этом году объявили, что ждут ребенка. По словам бразильского футболиста, они вместе уже несколько месяцев, и у них было "колеблющееся" начало отношений.

"Оправдываюсь за то, чему нет оправдания. Ты нужна мне в нашей жизни. Я видел, как тебе было тяжело, как ты страдала и хотела быть рядом со мной. Меня не было. Я допустил ошибку. Я поступил неправильно.

Могу сказать, что совершаю ошибки каждый день, на поле и за его пределами. Только я несу ответственность за ошибки в личной жизни, в общении с семьёй и друзьями.

Все это затронуло одного из самых особенных людей в моей жизни. Женщину, о которой я мечтал, мать моего ребенка. Это затронуло ее семью, которая теперь является и моей семьей, в такой особенный момент как материнство", - написал футболист.

Неймар отметил, что уже извинился за свои ошибки, но чувствует необходимость сделать это публично.

"Если личное дело стало достоянием общественности, извинения должны быть публичными. Не могу представить себя без тебя. Не знаю, получится ли у нас, но я уверен, что хочу попытаться", - добавил Неймар.

Ранее сообщалось, что Неймар и его девушка согласовали условия, при выполнении которых футболист может изменять своей возлюбленной. Пара составила список из трех условий, которые футболист должен выполнить в случае измены. 

Игрок ПСЖ станет отцом во второй раз. В 2011 году у него родился сын в результате отношений с другой женщиной.

Поделиться в соц. сетях:


Метки:
Неймар Социальные сети ПСЖ

Реклама

Реклама

Загрузка матч-центра...

Статистика
Футбол
  • Футбол
  • Хоккей
  • Футзал
  • Волейбол
  • Баскетбол
  • Теннис
  • Бенди
  • Водное поло
  • Гандбол
  • Хоккей на траве

Реклама

Новости

Реклама

Реклама

© 2008 - 2023 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ

По вопросам размещения рекламы:

+7 700 388 81 09

© 2008 - 2023 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus