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"Не прикидывайся". Жена звездного футболиста "Баварии" публично обвинила мужа в изменах

"Не прикидывайся". Жена звездного футболиста "Баварии" публично обвинила мужа в изменах
©twitter.com/iMiaSanMia_en

Амелия Лоренте, жена футболиста "Баварии" Лукаса Эрнандеса, обвинила француза в измене с Кристиной Буччино, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Как отмечает Italy 24 Press News, слухи о предполагаемом романе игрока мюнхенской "Баварии" Лукаса Эрнандеса и итальянской шоу-герл Кристины Буччино ходят уже давно. До сих пор молчавшая о слухах про своего мужа Амелия Лоренте в понедельник, 24 апреля, выступила со взрывным обвинением в Instagram.

Она разместила в соцсетях сообщение, в котором обвинила Эрнандеса в измене. Она также отметила официальные аккаунты Эрнандеса и Буччино, написав следующее:

"Теперь ты можешь перестать прикидываться и не играть на обе стороны, Лукас Эрнандес. Я отдаю его тебе, Кристина Буччино. Не забывай, что у тебя двое детей, которых ты не навещаешь".

После публикации этой истории Амелия Лоренте, у которой 112 тысяч подписчиков в Instagram, удалила все фото защитника "Баварии" со своего аккаунта. Ее заявление прозвучало в то время, когда Эрнандес находился в Милане, чтобы посмотреть на игру своего брата Тео Эрнандеса против "Лечче" в Серии А.

По данным Italy 24 Press News, 38-летняя Кристина Буччино на 11 лет старше 27-летнего Лукаса Эрнандеса. Игрок "Баварии" пока никак не отреагировал на обвинения, выдвинутые его женой.

Эрнандес и Лоренте поженились 2 июня 2017 года. В отличие от большинства отношений, отношения Эрнандеса и Лоренте не были гладкими до брака. В феврале 2017 года между ними произошла крупная ссора, в которую вмешался суд Мадрида.

Оба были приговорены к 31 дню общественных работ, а на Эрнандеса был наложен запретительный ордер. Они поженились только четыре месяца спустя в США и провели медовый месяц в Майами. По прибытии в Мадрид игрок "Баварии" был арестован за нарушение судебного приказа, который запрещал ему приближаться к жене ближе чем на 500 метров.

Суд сначала приговорил его к шестимесячному тюремному заключению, но позже оно было отменено при условии надлежащего поведения. Однако он был оштрафован на 96 000 евро.

Через год после свадьбы у них родился мальчик Мартин.

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Метки:
Бавария

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