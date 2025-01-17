Названа лучшая тренировка для ускорения похудения
Эффективное похудение возможно даже за счет 15-минутной тренировки. Она активирует все основные группы мышц и помогает ускорить прогресс. В этом материале мы расскажем, какие упражнения лучше выбирать, а какие - избегать, чтобы достичь максимального результата, передают Vesti.kz.
Эффективное похудение возможно даже за счет 15-минутной тренировки. Она активирует все основные группы мышц и помогает ускорить прогресс. В этом материале мы расскажем, какие упражнения лучше выбирать, а какие - избегать, чтобы достичь максимального результата, передают Vesti.kz.
Каких упражнений избегать мужчинам
Эксперт по тяжелой атлетике Джейк Диксон отмечает, что выбор упражнений играет ключевую роль в борьбе с лишним весом. Некоторые из них менее эффективны для сжигания калорий. По его словам, при похудении лучше отказаться от следующих упражнений:
- Тренировки на тренажерах для проработки пресса;
- Упражнения на приводящие и отводящие мышцы бедра;
- Занятия, направленные на осанку, такие как йога и пилатес;
- Аэробные упражнения средней и высокой интенсивности;
- Упражнения с точечным воздействием на небольшие группы мышц;
- Классическая планка и разгибания ног в тренажере;
- Подъемы на носки.
Вместо этого рекомендуется выполнять упражнения с замкнутой цепью, такие как приседания, отжимания, подтягивания и выпады, которые задействуют сразу несколько групп мышц.
Можно ли сжечь жир в определенной зоне?
Сжечь жир в конкретной зоне невозможно. Диета с дефицитом калорий и тренировки, направленные на увеличение общего метаболизма, - это наиболее действенный подход. Тренировки остаются важным элементом: они помогают ускорить похудение и повысить общий тонус организма.
8 упражнений для ускоренного похудения
Перед началом тренировки обязательно выполните разминку, чтобы подготовить тело к нагрузке.
1. Подтягивание коленей к груди
Лягте на пол, согните ноги, чтобы бедра были перпендикулярны полу.
Руки вытяните вдоль туловища.
Подтяните колени к груди, подкручивая таз.
Вернитесь в исходное положение.
Подходы: 3 по 45 секунд.
2. Ягодичный мостик
Лягте на спину, согните ноги в коленях, руки уберите под ягодицы.
Поднимите таз, чтобы тело образовало прямую линию.
Напрягите мышцы ягодиц и вернитесь в исходное положение.<< />>
Подходы: 3 по 45 секунд.
3. Обратная планка
Сядьте на пол, руки уберите за спину и упритесь в пол ладонями.
Выпрямите ноги.
Поднимите таз, чтобы тело образовало прямую линию.
Подходы: 3 по 30 секунд.
4. Классические отжимания
Встаньте в упор лежа на прямых руках.
Согните локти, почти касаясь грудью пола.
Вернитесь в исходное положение.
Подходы: 3 по 10-12 повторений.
5. Отжимания с прыжками
Выполните классическое отжимание.
Прыжком подтяните ноги к груди, перейдите в упор присев.
Вернитесь обратно.
Подходы: 3 по 45 секунд.
6. Выпрыгивания из приседа
Приседайте, пока бедра не станут параллельны полу.
Выпрыгните вверх, затем мягко приземлитесь.
Подходы: 3 по 20 повторений.
7. Махи ногами вперед
Выполняйте махи ногами, касаясь противоположной руки.
Подходы: 3 по 45 секунд.
8. Джампинг Джек
Прыжком разведите ноги врозь, а руки поднимите вверх.
Вернитесь в исходное положение.
Подходы: 3 по 45 секунд.
Заключение
Короткая и интенсивная тренировка поможет ускорить метаболизм, сжечь калории и ускорить похудение. Не забывайте про разминку, сбалансированное питание и режим дефицита калорий для максимального результата.
Реклама