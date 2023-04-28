Месси купил у российского олигарха дом с "темным прошлым"

Аргентинское издание TN раскрыло темное прошлое места, на котором находится дом Лионеля Месси и его супруги Антонеллы Рокуццо, передают Vesti.kz.

Роскошный особняк Sa Ferradura, расположенный недалеко от бухты Кала Тарида на западном побережье Ибицы, возвели в 1970-х годах. Однако до этого место служило убежищем для пиратов. По словам местных жителей, преступники Средиземного моря часто посещали это место в 17 веке.

Дом окружен Средиземным морем и высокими скалами, обеспечивающими полную конфиденциальность. Любопытным людям сложно приблизиться к собственности Месси.



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В 2022 году сообщалось, что Месси приобрел этот особняк у российского миллиардера Михаила Прохорова. Ранее дом сдавали в аренду за колоссальные 300 тысяч евро в неделю и признавали "лучшим курортным отелем". По данным СМИ, Месси нередко арендовал этот дом и "чувствовал здесь себя настолько комфортно, что решил купить недвижимость за 11 миллионов евро".

В доме шесть комнат, которые могут вместить 12 человек, несколько террас и открытых площадок, 23-метровый бассейн и еще один, расположенный в тропическом саду, а также тренажерный зал и площадка для диджея.



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Особняк обслуживает штат из 22 сотрудников от поваров до прачечных. Другой известный футболист Сеск Фабрегас провел в нем мальчишник после женитьбы на ливанской модели Даниэлле Семаан.

Из-за некоторых проблем с планировкой объект еще не получил сертификат о завершении строительства и сертификат о вводе в эксплуатацию. Проблема возникла из-за некоторых комнат и ​​гаража, которых не было в первоначальном плане строительства.

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