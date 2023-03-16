Как корица влияет на сексуальное здоровье: результат вас удивит

Корица может не только придавать блюдам аромат, но и положительно сказываться на сексуальной активности. Благодаря своим антиоксидантным и противовоспалительным свойствам она способствует улучшению кровообращения, повышению либидо и снижению риска сексуальной дисфункции, передает Vesti.kz со ссылкой на Verywell Health.

Усиливает половое влечение

Исследования показывают, что корица может выступать в роли афродизиака - вещества, которое стимулирует сексуальное желание. Эффект может проявляться даже через запах: аромат свежей выпечки, свечей или лосьона с корицей способен создать соответствующее настроение.

Улучшает кровообращение

Основной активный компонент корицы - коричный альдегид - способствует расширению сосудов и снижению давления. Хорошее кровообращение необходимо для сексуального возбуждения: у мужчин оно влияет на эрекцию, у женщин - на увлажнение и чувствительность.

Снижает риск сексуальных нарушений

Благодаря противовоспалительным свойствам корица может снижать влияние хронических заболеваний - таких как сердечно-сосудистые нарушения, метаболический синдром и хроническая боль - на половую функцию. Исследования также связывают воспаление с эректильной дисфункцией у мужчин и снижением либидо у женщин.

Поддерживает общее здоровье

Корица богата антиоксидантами, которые защищают клетки от повреждений и снижают риск ряда заболеваний. Поддерживая общее здоровье, эти вещества могут способствовать улучшению интимной жизни.

Может положительно влиять на фертильность

Согласно некоторым исследованиям, корица помогает регулировать менструальный цикл у женщин с синдромом поликистозных яичников (СПКЯ) за счёт повышения чувствительности к инсулину. Это также может влиять на гормоны, такие как эстроген, прогестерон и тестостерон.

Женщины с СПКЯ часто страдают от бесплодия, а корица может помочь справиться с этой проблемой. Кроме того, исследования на животных показывают, что специя может повышать количество и подвижность сперматозоидов.

"Хотя у некоторых людей корица может улучшить сексуальное здоровье, у других эффект может не проявиться. Включение корицы в рацион, скорее всего, не повредит, но перед этим рекомендуется проконсультироваться с врачом", - отметила диетолог Джейми Джонсон, член Медицинского экспертного совета.

Побочные эффекты

В кулинарных дозах корица безопасна, но при избыточном употреблении может вызывать аллергию, изжогу, тошноту, запоры, диарею, раздражение слизистой рта или кожи. Также возможны взаимодействия с некоторыми препаратами, включая статины и лекарства при диабете.

Как добавить корицу в рацион

Корица универсальна: ее можно добавлять в напитки (молоко, кофе, чай, смузи), каши, выпечку, десерты и фрукты. Также популярны ароматические свечи, масла и лосьоны с её запахом.

При выборе добавок с корицей важно проверять состав: некоторые из них содержат дополнительные компоненты, способные вызвать нежелательные реакции.

Сколько корицы можно употреблять

Рекомендованной суточной нормы нет, но безопасной считается доза до половины чайной ложки в день. При появлении побочных эффектов следует прекратить прием и обратиться к врачу.